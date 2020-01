Rumor: Crash Bandicoot es el siguiente peleador DLC de Smash

Ya empezaron a circular los rumores sobre los seis siguientes personajes DLC para Super Smash Bros. Ultimate, y esta vez, Crash Bandicoot es el foco de atención. La misma persona que filtró la llegada de Byleth de Fire Emblem: Three Houses como el quinto personaje descargable al exitoso título de peleas, ahora está de regreso con nueva información.

Esta supuesta filtración viene por parte del usuario MandyCanNot en Twitter, una figura relativamente nueva en la escena de rumores y filtraciones que empezó a publicar en la plataforma en octubre del año pasado. En su momento, este usuario sugirió que Byleth sería el quinto DLC de Smash un par de meses antes de su revelación oficial, y ahora está sugiriendo que Crash será el sexto peleador de este segundo Fighters Pass.

byleth is fighter 5 in the first challenger pack :0

— MandyCan (@MandyCanNot) October 22, 2019