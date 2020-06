Rumor: Bloodborne llegaría a PC y PS5 con un remaster

Esto es algo que definitivamente no veíamos venir, pues parece que Bloodborne tendrá una remasterización, la cual debutará en PlayStation 5 y PC. Aunque ha habido ciertas especulaciones sobre un posible re-lanzamiento de este título, definitivamente nadie esperaba que se tratara de un remaster, y los rumores están sonando muy fuerte en torno a este proyecto.

Por medio de Twitter, el usuario Sloth Mom asegura tener confirmación directa de que Bloodborne Remastered está en camino, gracias a una muy confiable fuente que le pasó la información:

For those just joining me, yes Bloodborne *will* be coming to PC, I’ve had it confirmed by a very trusted source, and I have a lot of faith in the company who’s doing the port, you won’t be disappointed. It genuinely is happening. pic.twitter.com/Gik2QA5J5q

— SlothBorne (@CaseyExplosion) June 4, 2020