Rotundo fracaso de La Sirenita en cines chinos

Las cifras están disponibles para el día de estreno de “La Sirenita” en China y, aunque la película logró convertirse en una de las películas de Hollywood permitidas en el país, su recaudación en su día de estreno ha resultado decepcionante. Según EntGroup, “La Sirenita” recaudó solo 550,000 dólares en taquilla en su día de estreno, muy por debajo de los estrenos anteriores de éxito de Disney en 2023.

Para hacer una comparación, “Guardianes de la Galaxia Vol. 3“, que continúa proyectándose en cines chinos, obtuvo 7.5 millones de dólares en su día de estreno y preestrenos.

Estimaciones anteriores sugerían que “La Sirenita” sería una de las películas de menor rendimiento de Disney en 2023, si no la peor. Esto ocurre después de películas como “Black Panther: Wakanda Forever” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania“, que lograron recaudar solo 15.5 millones y 39 millones de dólares, respectivamente. Esto sigue una nueva tendencia para las películas de Hollywood, que parecen haber perdido atractivo para el público chino, aunque hay excepciones como “Avatar: El camino del agua” y la recientemente estrenada “Fast X“.

Por otro lado, “La Sirenita” tiene un buen comienzo en el mercado estadounidense, con una recaudación en su día de estreno de 38 millones de dólares. Además, según Variety, se informa que la película de Disney está en camino de alcanzar un total mundial de 130 millones de dólares durante el puente de fin de semana que se celebra en Estados Unidos. Con un presupuesto de producción informado de 250 millones de dólares, es probable que la película necesite recaudar al menos quinientos millones para cubrir sus costos, si no más.

La mayoría de las películas de Hollywood han tenido un bajo rendimiento en China desde el centenario del Partido Comunista y la pandemia del coronavirus (COVID-19), que llevó a una virtual prohibición de las películas de Hollywood durante varios años. En los últimos meses, las cifras decepcionantes en taquilla para los grandes éxitos de Hollywood se han debido en gran parte a un mayor enfoque en las películas de producción nacional china y a un cambio más amplio impulsado por el gobierno hacia actitudes nacionalistas. Pero esto aparentemente sirvió como catalizador para tendencias que ya se estaban formando. Un análisis reciente mostró que desde 2018, los cinéfilos chinos ya habían comenzado a mostrar una creciente falta de interés en las películas de Hollywood y preferían los grandes éxitos producidos en el país.

Aún así, había una clara necesidad de que las películas de Hollywood se proyectaran en China, especialmente después de levantar la estricta política “Cero COVID” de la nación, que dejó a muchas industrias en problemas financieros. A principios de año, un experto incluso sugirió que la censura de las películas de Hollywood llevaría a la quiebra a las cadenas de cines chinas.

Vía: CBR

