A principios de este año, Nicolas Cage dio vida al icónico Drácula en Renfield, ofreciendo una actuación que acaparó la atención en la película sobre el infame compañero del personaje. Sin embargo, el director de The Conjuring y Aquaman, James Wan, confirmó recientemente que previamente había intentado contar con Cage para interpretar al villano en una adaptación del videojuego Castlevania.

Dado que esa película se vio envuelta en complicaciones para ser llevada a la pantalla, no está claro qué tan sustanciales fueron esas conversaciones. Aunque ese proyecto finalmente se desvaneció, el hecho de que finalmente pudimos ver una versión de Drácula interpretada por Cage seguramente será un alivio para los fanáticos.

“¡Renfield es estupendo, muy divertido! ¡Los dos Nics son fantásticos!”, compartió Wan en su Instagram. “Cage y yo hablamos hace muchos años sobre interpretar a Drácula en mi (fallida) Castlevania, así que es genial ver que finalmente tuvo la oportunidad de interpretar al Príncipe de las Tinieblas”.

A principios de los años 90, se realizaron intentos poco impresionantes de adaptar videojuegos, como proyectos como Super Mario Bros., Street Fighter y Double Dragon, todos basados en juegos con poca o ninguna mitología detrás. A principios de los años 2000, Hollywood intentó en su lugar adaptar juegos de rol con narrativas más sustanciales, y películas como Lara Croft: Tomb Raider y Resident Evil tuvieron éxito entre el público. El éxito de estas películas llevó a adaptaciones como Doom, Alone in the Dark, House of the Dead, DOA: Dead or Alive y otros proyectos que en su mayoría no lograron convencer.

Parece que fueron los éxitos iniciales de la década anterior los que convirtieron a Castlevania en el foco de desarrollo, pero esos fracasos resultaron en retrasos antes de que el proyecto fuera cancelado por completo. Inicialmente, la película de Castlevania contaba con la participación del director de Resident Evil, Paul W.S. Anderson, probablemente porque había demostrado sus talentos para adaptar un proyecto con temática de horror.

Sin embargo, cuando James Wan triunfó con Saw, se unió al proyecto. En ese momento, los fanáticos comprensiblemente se preguntaban cómo su estilo cinematográfico se aplicaría a la querida mitología de Castlevania, aunque en los años siguientes, Wan desarrolló no solo sus propias mitologías con proyectos como Insidious, sino que también tuvo éxitos con franquicias de gran presupuesto como Aquaman y Furious 7.

Recientemente, Castlevania se adaptó en una serie animada para Netflix, y es probable que la devota base de seguidores de la franquicia espere que en algún momento se convierta en una adaptación de acción en vivo.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Por este tipo de cosas no me gusta fiarme de los rumores hasta que los proyectos se cristalizan. Nadamás lo emocionan a uno.