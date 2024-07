Revelan al villano de la serie de Spider-Man Noir

Según lo mencionado, el actor Brendan Gleeson será el antagonista de la serie, titulada Spider-Noir. Gleeson, conocido por su papel de Ojoloco Moody en la saga de Harry Potter y nominado al Oscar por “Almas en pena de Inisherin” en 2023, se une al elenco. No se ha revelado qué personaje interpretará, y Amazon Prime Video no ha hecho comentarios al respecto.

Para quien no lo conozca muy bien, es un actor irlandés con destacada filmografía que incluye películas como Braveheart, Troya, Gangs of New York y In Bruges. Ha ganado un Emmy a mejor actor por su interpretación de Winston Churchill en Into the Storm.

La nueva serie seguirá la historia de un detective privado en la Nueva York de los años 1930, quien deberá enfrentar su pasado como el único superhéroe en la ciudad oscura y caótica. El propio Nicolas Cage ha mencionado que el programa incluirá elementos de fantasía y monstruos, prometiendo mucho a lo largo de sus ocho episodios. El programa continúa generando expectativas, ahora con la incorporación de Brendan Gleeson como villano.

La producción de Amazon Prime Video promete una narrativa intrigante y un enfoque único, combinando el estilo noir con toques de fantasía. Por ahora no hay fecha de estreno, solo que será lanzada en el 2025.

Vía: Variety

Nota del autor: Será interesante ver una serie live action del personaje, pues no existen muchas, más allá de las de tiempos remotos que no envejecieron del todo bien.