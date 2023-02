El anuncio sorpresa de Metroid Prime Remastered no solo fue una sorpresa, considerando que este título llegó el mismo día de su revelación, sino que Retro Studios también está trabajando en Metroid Prime 4. Si te preguntas cómo es que el equipo fue capaz de desarrollar estos dos proyectos al mismo tiempo, bueno, no lo hizo solo, ya que múltiples estudios ayudaron.

Gracias a los nuevos créditos de la remasterización, se ha dado a conocer que Iron Galaxy, los mismos desarrolladores detrás de ports para el Switch como The Elder Scrolls V: Skyrim, Diablo III y Overwatch, asistieron a Retro Studios para hacer que este título fuera una realidad.

Iron Galaxy no fueron los únicos, ya que en los créditos también se menciona la asistencia de Airship Images Limited, Atomhawk Design, CGBot, Gamesim Inc, Liquid Development, Original Force LTD, Shanghai Mineloader Digital Technology, y Zombot Studio.

Ahora, por el momento se desconoce qué tan importante fue la participación de estos estudios durante el desarrollo de la remasterización. Recordemos que Retro Studios ha estado contratando nuevo personal desde que se anunció que tomaron el control de Metroid Prime 4 en 2019. Aunque muchos pensaban que esto era para ayudar en el desarrollo del nuevo juego en la serie, parece que también fue para ofrecer soporte en Metroid Prime Remastered.

Te recordamos que Metroid Prime Remastered ya está disponible digitalmente en Nintendo Switch, y tendrá un lanzamiento físico el próximo 22 de febrero de 2023. En temas relacionados, este sería el motor en el que se desarrolló la remasterización. De igual forma, checa aquí la comparación del juego con el lanzamiento original.

Nota del Editor:

Esto no debería ser una gran sorpresa. La mayoría de los desarrollos, sin importar si son remasterizaciones o juegos nuevos, cuentan con la ayuda de uno o más estudios externos. La carga de trabajo varía constantemente, y nunca sabremos exactamente qué equipo hizo qué.

Vía: Nintendo Life