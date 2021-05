Resident Evil Village aún no sale y ya hay mods que introducen a Barney a este juego

En tan solo un par de días por fin llegará Resident Evil Village a nuestras manos. Sin embargo, actualmente todas las personas interesadas pueden disfrutar de un demo de este título. De esta forma, los modders en PC no se han podido esperar a un lanzamiento oficial, y ya están metiendo diferentes personajes al juego, como Barney, pero con unos amigos bastante extraños.

Recientemente, el modder conocido como MarcosRCRE compartió un par de imágenes en donde cambió los modelos de los enemigos del demo de Resident Evil Vllage por los de Barney, el amigable dinosaurio rosa que en esta ocasión es todo menos cariñoso.

My time on the demo is over, but before i did it hahaha#VILLAGE #MODS #RE8 #barney pic.twitter.com/y8IiP4hrgV

— Marcos RC (@MarcosRCRE) May 3, 2021