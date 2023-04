Redfall no correrá a 60 cuadros por segundo

Dentro de poco empieza la oleada de grandes lanzamientos por parte de Microsoft en cuanto a videojuegos, dado que Minecraft Legends llega la próxima semana y Redfall le sigue muy de cerca, concretamente dos semanas después. Sin embargo, parece que carecerá de algo que a los fanáticos del frenetismo en los shooter no les gustaría.

Se informa que el juego no tendrá modo rendimiento cuando llegue a las consolas de Xbox y PC. por lo que solo tendrá la opción de poder admirarse en modo gráfico, para llegar a resoluciones altas. Entonces algunos se van a preguntar a qué cantidad de frames va moverse, y de inmediato podemos contar que la tasa es de 30 estables.

Sin embargo, no todo es decepción, ya que no es permanente, pues de forma posterior mediante un parche se agregará la manera de alcanzar los 60 cuadros, pero efectivamente, no será en el lanzamiento. Por su parte, ya se mencionó en su día que va a ser necesaria una conexión a internet para poder probar el título, ya sea en single o multiplayer, algo en lo que ya está trabajando para quitar.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW

— Redfall (@playRedfall) April 12, 2023