Juegos que se suman a PlayStation Plus en abril

Cada mes los servicios en línea de algunas compañías van cambiando para mantener a los clientes enganchados, esto pasa con las plataformas de streaming y también catálogos de juegos, en este caso con Game Pass de Xbox y PlayStation Plus de Sony. Hablando de este último, hace poco se mencionaron los títulos que se suman durante la mitad de abril.

Concretamente llegan algunos para el nivel extra y unos más para premium a partir del día 18. Acá la lista completa:

Juegos para PS Plus Extra:

– Kena: Bridge of Spirits

– Doom Eternal

– Riders Republic

– Wolfenstein II: The New Colossus

– Slay The Spire

– Monster Boy and The Cursed Kingdom

– The Evil Within

– Wolfenstein: The Old Blood

– Bassmaster Fishing

– Paradise Killer

– Sackboy: A Big Adventure

