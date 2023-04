Usuarios de PlayStation Plus reciben juego extra

Algunos usuarios de PlayStation Plus en PS4 y PS5 han recibido una sorpresa en forma de un juego gratis adicional para el mes de abril. ¿Cuál es el truco? Bueno, si eres un suscriptor de PS Plus Extra o PS Plus Premium, no hay truco. El truco es que si eres un suscriptor de PS Plus Essential, es decir, el nivel de suscripción estándar y más barato del servicio, no recibes el juego. En cuanto a cuál es el juego, se trata de un título llamado Anodyne, un juego “tipo Zelda“, según su editora Analgesic Productions.

No sabemos por qué el juego ahora es gratis a través de PS Plus Extra y PS Plus Premium. No se anunció cuando se revelaron los juegos de PS Plus Extra y PS Plus Premium de abril. En otras palabras, esto es un juego gratis adicional que es o un error o una bonificación. Sin embargo, ha estado disponible ya por un tiempo, lo que sugiere que no es lo primero.

Para aquellos que no estén familiarizados con Anodyne, se lanzó por primera vez en 2013 y tiene una puntuación de Metacritic que oscila entre 70 y 75, dependiendo de la plataforma. Mientras tanto, en Steam, el 86 por ciento de las 776 reseñas de usuarios son positivas, lo que le da al juego una calificación de Muy positiva.

“En este juego único tipo Zelda, explora y lucha a través de áreas surrealistas y espeluznantes, temáticas de naturaleza, urbana y abstracta en el subconsciente de un joven humano, evocado por un estilo visual de la era de 16 bits y una banda sonora de ensueño y melancólica”, dice una descripción oficial del juego. “Habla con personajes extraños y sobrevive en mazmorras al estilo de Game Boy, mientras buscas llaves y cartas misteriosas que te permitirán sumergirte más profundamente en el mundo de los sueños”.

No está claro cuánto tiempo estará disponible Anodyne en PS Plus Extra y PS Plus Premium, pero sabemos que es una edición limitada. También está actualmente en venta por $1.99 USD si no tienes ninguna de estas suscripciones. Mientras tanto, si terminas probando Anodyne y te gusta, deberías echar un vistazo a su secuela, Anodyne 2: Return to Dust, que se lanzó en 2019 y en realidad generó críticas y opiniones de los usuarios ligeramente más positivas. Sin embargo, esta secuela no está disponible a través de PS Plus.

Vía: Comicbook