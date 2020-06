Recrean el inicio de Pokémon Rojo y Azul en Animal Crossing: New Horizons

Esta no es la primera vez que hemos visto a los fans combinar los mundos de Animal Crossing: New Horizons y Pokémon, y seguramente no será la última, pero esta creación en particular nos ha dejado asombrados por el el nivel de calidad y esfuerzo que se le invirtió. ¿No nos crees? Pues velo por ti mismo.

El canal de YouTube, The Nooksters, ha compartido un nuevo video que reimagina los momentos iniciales de Pokémon Rojo y Azul, incluyendo la importante primer batalla contra tu rival, todo esto dentro de Animal Crossing: New Horizons. Tras una apantallante secuencia de inicio, vemos al jugador caminar por su casa, hablar con su Mamá, y elegir a su Aldeano inicial.

El video utiliza efectos de sonido y cajas de texto personalizadas para sumar a la inmersión, así que no es realmente posible recrear esto en su totalidad dentro del juego, pero los trajes, el diseño de Pueblo Paleta y las opciones de Aldeano son muy exactas.

Hablando de Animal Crossing: New Horizons, un grupo de mujeres mexicanas protestaron en contra de los feminicidios dentro del juego y aquí puedes ver cómo fue que lo hicieron. De igual manera, se ha revelado que el título sigue teniendo una fuerte dominancia en el mercado japonés, y parece que falta mucho tiempo para que llegue otro juego que lo destrone.

Fuente: The Nooksters