RE7 supera las 10 millones de unidades distribuidas

En 2017 vimos la llegada de Resident Evil 7, un juego que revitalizó a esta serie. Desde entonces, Capcom no ha perdido una sola oportunidad para señalar lo bien que le ha ido en ventas a esta entrega. Es así que el día de hoy se ha confirmado que este título ha superado las 10 millones de unidades distribuidas a nivel mundial.

De acuerdo con previos datos proporcionados por Capcom, esto significa un aumentó de 200 mil unidades en comparación con lo reportado en el verano de este año. Con esta actualización, Resident Evil 7 reafirma su posición como el juego más vendido de toda la serie, seguido por el remake de Resident Evil 2 con poco más de ocho millones de unidades a su nombre.

We could not have reached this goal without our awesome fans!

Thank you from the Resident Evil family. pic.twitter.com/S0DJi1CKq1

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) October 8, 2021