RE3 Remake no tendrá el modo mercenarios ni múltiples finales

Resident Evil 3 Remake llegará a nosotros el próximo 3 de abril de 2020. Aunque es seguro que este título cumplirá con su fecha de lanzamiento, todavía hay mucho que no sabemos sobre el contenido nuevo y viejo que tendremos la oportunidad de disfrutar, así como el proceso del proyecto. Para nuestra fortuna, una reciente cobertura ha revelado más detalles del juego.

En una reciente cobertura de la revista PlayStation UK, se han dado a conocer algunos detalles de RE3 Remake. Para empezar, no deberíamos esperar una gran ciudad estilo open world, pero sí contaremos con la oportunidad de explorar grandes zonas de Raccon City. La inteligencia artificial de Nemesis estará basada en la de Tyrant de RE2 Remake, pero será mejorada para perseguir constantemente al jugador.

Hablando del zombie favorito de muchos, Capcom creó un Nemesis real para poder escanearlo con fotogrametría y tener un mejor diseño comparado con entregas pasadas. De igual forma, se ha confirmado que veremos el regreso de varias calles y locaciones icónicas, como la gasolinera Stagla, las oficinas de Raccoon Press, y el hospital.

Los gusanos mutantes harán su gran regreso. Para los fans de Carlos, este personaje estará disponible para jugar. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, lamentablemente algunos elementos característicos del título y de la serie no estarán presentes.

Para comenzar, el modo mercenarios no estará presente en este remake. De igual forma, la opción de elegir qué camino elegir en ciertos momentos no regresará, lo cual sin duda causará conflicto con algunos de los fans de la serie. Por último, Resident Evil 3 Remake no contará con diferentes finales dependiendo de tus elecciones, sólo habrá un final.

La ausencia del modo de mercenarios tal vez pueda justificarse debido al nuevo Resident Evil Resistance, sin embargo, la ausencia de la elección de caminos y múltiples finales, características de la tercera entrega de la serie, sin duda son una pérdida qué causarán conflicto en más de unos de los fans veteranos de la saga.

Hablando del Remake de Resident Evil 3, puedes checar cuánto pesará el juego aquí. De igual forma, esta entrega estará más orientada a la acción.

Vía: Reddit