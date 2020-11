¿Qué opina Joe Biden, presidente de EE.UU., respecto a los videojuegos?

Los videojuegos y la política tienen una relación complicada. Cuando estos dos temas están en una misma conversación, normalmente se señala a la industria de entretenimiento como la responsable de un actor de violencia por parte de más de un representante de gobierno. Ahora, con un nuevo presidente en los Estados Unidos, ¿qué opina Joe Biden respecto a este medio?

Aunque Biden utilizó Animal Crossing: New Horizons como una plataforma para obtener el apoyo de los jóvenes durante su campaña presidencial, una entrevista con The New York Times nos revela que el electo presidente de los Estados Unidos no es un gran admirador de los videojuegos.

En su entrevista con el medio, Biden calificó a un desarrollador de videojuegos como un “pequeño cretino” y describió a sus juegos como un medio “enseñan a la gente a matar”. Esto fue lo que comentó cuando fue cuestionado sobre Silicon Valley y los videojuegos:

“En un momento, uno de los pequeños cretinos que estaban sentados alrededor de una mesa, que era un multimillonario, me dijo que era un artista porque podía crear juegos que enseñan a la gente a matar“.

De igual forma, comentó que los desarrolladores y gente de Silicon Valley son “arrogantes” y “pequeños cretinos”. En su plática también cuestionó el aspecto artístico de la industria, aunque sí acepto la importancia que tiene esta industria a nivel económico, pero solo dentro de un aspecto bastante general.

En temas relacionados, el anime de My Hero Academia llegó a ser más popular que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos durante el fin de semana.

Vía: The New York Times