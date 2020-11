Grandes ofertas de juegos para el Buen Fin 2020

El Buen Fin ha comenzado. A partir del día de hoy, 9 de noviembre, y hasta el próximo 20 de noviembre, los mexicanos tienen la oportunidad de realizar un sin fin de compras con varios descuentos. Por supuesto, lo que nos interesa aquí son las ofertas en los videojuegos, por lo tanto, aquí te proporcionamos una lista con las rebajas más interesantes.

Watch Dogs Legion – Limited Edition – Xbox One

Este juego llegó a nuestras manos el pasado 29 de octubre, pero ya cuenta con un gran descuento que no debes de perderte.

Consola PS4 Megapack 15 – Bundle Edition

Uno de los nuevos Megapack del PS4, el cual ofrecer Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn y Ratchet & Clank, a un precio accesible.

Marvel’s Spider-Man – Game Of The Year Edition

Uno de los mejores juegos del PS4 con todo su contenido adicional, no te lo pierdas.

Nintendo Labo – Variety Kit – Nintendo Switch

El Nintendo LABO es una de las creaciones más interesantes de la compañía japonesa, y ahora puede ser tuyo a un precio reducido.

Super Mario 3D All Stars – Nintendo Switch

No lo dudes. Una increíble colección a su precio más bajo hasta el momento.

Nintendo Consola Switch Neon 32GB Version 1.1

Una de las mejoras consolas que puedes conseguir en este momento. Horas y horas de diversión a un buen descuento.

DreamGear Advanced Gamer’s Starter Kit for Xbox One

Gracias a que los accesorios del Xbox One son compatibles con el Series X|S, podrás usar este kit sin problemas en la siguiente generación.

Paquete PlayStation VR Megapack (Lentes de Realidad Virtual + Cámara + 5 juegos

No hay mejor forma de entrar al mundo del VR que con este paquete.

Assassin’s Creed: Odyssey – Xbox One

Con un nuevo Assassin’s Creed en camino, revistar el último juego en la serie con este gran descuento no es una mala idea.

The Last of Us Part II – PlayStation 4 – Standard Edition

Uno de los mejores juegos del año cuenta con descuento de casi el 50% que no debes de dejar pasar.

Nioh – PlayStation 4 – Standard Edition

A un precio super bajo, esta es una oferta que necesitas aprovechar.

SanDisk Sandisk SDSQXAO-128G-GNCZN Memoria Microsdhc/Sdxc Nintendo Switch 128Gb U3 C10 Máx

El espacio disponible en un Nintendo Switch no es tan grande, así que una SDXC es necesaria para tu vida.

The Witcher 3: Wild Hunt – Nintendo Switch

Uno de los mejores juegos de la generación en su formato para llevar, con este descuento no tienes excusas para no comprarlo.

Hori Split Pad Pro (Black) For Nintendo Switch

Este es uno de los accesorios más útiles para usuarios de Nintendo Switch que prefieren jugar en modo portátil.