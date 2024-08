Protagonista de Star Wars: The Acolyte critíca a los fans

Hace no mucho tiempo atrás se dio una noticia un tanto lamentable para algunos y alegre para otros, ya que Disney confirmó la cancelación de la serie Star Wars: The Acolyte, la cual no ha gustado por diversas razones, pero una de las más concretas fue la falta de buena historia. Esto no solo conllevó quitar la oportunidad de lanzar una segunda temporada, sino también la mercancía se retiró de las tiendas, algo que suena más a purga total de que alguna vez existió esta serie para el servicio de streaming.

Actores como Lee Jung-jae y Manny Jacinto manifestaron su decepción ante la decisión, destacando que esta serie se convirtió en la primera producción live action de Star Wars en ser cancelada, un hecho que sorprendió a muchos. Sin embargo, Amandla Stenberg, la protagonista de la serie, no compartió el mismo sentimiento de sorpresa, pues de alguna manera ya se lo veía venir.

Mediante de un mensaje en Instagram, Stenberg expresó que la cancelación no fue inesperada. La actriz, que interpretó a Osha y Mae en la serie de Disney+, apuntó directamente al odio y la intolerancia de un sector del fandom como la razón principal detrás de la drástica decisión de Lucasfilm. Según ella, desde que se anunció la serie, la producción fue objeto de una avalancha de prejuicios y ataques conservadores, incluso antes de que se mostrara algo concreto sobre la serie.

Fue directa al señalar que el racismo dentro de la comunidad de fans de Star Wars jugó un papel crucial en el desenlace de la serie. “No es una gran sorpresa”, subrayando que el desprestigio con el que se enfrentó la serie desde su anuncio fue devastador. La actriz había criticado anteriormente a los seguidores de la franquicia en un videoclip musical, donde ironizaba sobre su comportamiento, lo que, según ella, también contribuyó a la escalada de ataques contra el programa.

Este caso no es aislado en la industria del entretenimiento, donde el fenómeno de las cancelaciones en plataformas de streaming se ha convertido en una tendencia alarmante. En los últimos años, muchas producciones han sido eliminadas de los catálogos antes de siquiera tener la oportunidad de consolidarse, reflejando un entorno cada vez más volátil y desafiante para las nuevas series y películas.

Vía: Variety

Nota del autor: A comparación de las demás series que han salido, no me dieron ganas en ningún momento por ver The Acolyte. Habrá que esperar y ver si Disney termina eliminando el programa del catálogo o si llega a hacerse famosa por el morbo y así retoman vistas.