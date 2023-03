Primeras imágenes del proyecto secreto del creador de GTA

Es posible que el nombre EVERYWHERE no sea familiar para muchos, pero si les menciono que es el próximo proyecto del creador de Grand Theft Auto V, que ha sido una pieza clave en el éxito de la saga GTA desde la tercera entrega, quizás cambie su perspectiva.

Incluso si ya conocían este proyecto de metaverso centrado en la creación de experiencias, pero no les interesaba, lo que se revela hoy podría hacerles cambiar de opinión. El verdadero secreto de Leslie Benzies no es lo que EVERYWHERE es, sino lo que no es.

A diferencia de los AAA de acción guiados por la historia que se asemejan a títulos como GTA, lo que se ha visto hasta ahora es algo diferente. Bienvenidos a MindsEye.

Cuando un pequeño grupo de medios internacionales fueron invitados a visitar Build a Rocket Boy para obtener una vista previa exclusiva, se sentía que Leslie Benzies y su equipo estaban trabajando en algo más allá de lo que se podía percibir. Al llegar a sus oficinas, nos sorprendieron con una noticia impactante: durante los últimos 6 años, el productor de GTA había estado trabajando en dos juegos AAA creados simultáneamente con herramientas de nueva generación y listos para transformar el panorama de los videojuegos: EVERYWHERE y MindsEye. Empezaré por hablar sobre el último, ya que el primero ya había sido anunciado, pero seguramente muchos se preguntarán ahora mismo: ¿Qué es MindsEye? ¿Es una nueva entrega de GTA para rivalizar con este juego, o es algo completamente diferente? Lo cierto es que parece ser ambas cosas al mismo tiempo, ya que Benzies y su equipo han decidido mantener sus cartas ocultas por ahora.

Durante la visita al estudio de Leslie Benzies, responsable del exitoso GTA V, se le preguntó si MindsEye sería un juego de historia lineal o de mundo abierto. Él se rió, miró a su director de comunicaciones y luego respondió: “es ambas cosas y a la vez ninguna”.

El adelanto que se mostró de MindsEye incluía algunas escenas que parecían más cercanas a un juego de mundo abierto que a uno lineal, así como el contenido que se mostró en las computadoras de los trabajadores del estudio mientras mostraban las oficinas. Sin embargo, esto no garantiza nada y el estudio prometió proporcionar más información en los próximos meses. “Esto es solo el comienzo”, dijeron.

Prácticamente, MindsEye será un juego AAA de acción ambientado en un futuro cercano que parece ser similar a California en apariencia y ambientación, aunque con un tono aparentemente más serio que la saga de Rockstar. En el video que se mostró, se podían ver tiroteos, persecuciones en coche y escenas llenas de acción. Además, el protagonista realizaba movimientos a pie, como saltar obstáculos mientras huía de la policía. Los personajes principales son interpretados por actores reales, cuyas apariencias y movimientos se han capturado para el juego. Es exactamente lo que se espera de un gran proyecto “Triple A” liderado por un equipo experimentado.

Pero la verdad es que MindsEye sigue siendo un misterio. El hecho de que el creador del juego más exitoso de la historia tenga un juego tan ambicioso en desarrollo y aún así solo ofrezca pequeñas pinceladas sobre él, incluso cuando está bastante avanzado, demuestra una gran confianza. Confianza en que tienen algo grande entre manos y que pueden permitirse dar a conocer el juego cuando y como quieran.

De hecho, la confianza de Leslie Benzies en este proyecto es tan grande que aquí viene otro gran detalle: MindsEye será exclusivo de EVERYWHERE. Este presumible “sucesor de GTA” de nueva generación y gran presupuesto solo se podrá jugar a través del metaverso de Build a Rocket Boy, en cualquier plataforma donde esté disponible. Y además, será un juego de pago, a diferencia del propio EVERYWHERE.

Aunque existe la posibilidad de que todo esto sea solo una ilusión, la presencia del creador de GTA V y uno de los principales responsables de la serie Grand Theft Auto desde 2001 detrás de esta idea hace que uno confíe en que EVERYWHERE y, sobre todo, MindsEye, sean la estrategia perfecta para atraer a los jugadores de otra época, a probar estos nuevos conceptos de videojuegos que de otra manera no les llamarían la atención.

Aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento de MindsEye, pero sabemos que será un juego de pago y solo se podrá jugar a través de EVERYWHERE. El estudio ha prometido más noticias sobre ambos títulos este año, por lo que estaremos atentos para ver si estos juegos cumplen con las expectativas y la visión de Leslie Benzies y su equipo.

