Este año será verdaderamente especial para los fans de Pinocho. En enero, Netflix nos dio nuestro primer adelanto oficial para la película animada del personaje a cargo de Guillermo del Toro, sin embargo, también debemos recordar que Disney está creando su propia versión live-action, en donde Tom Hanks será el responsable por interpretar a Geppetto y hoy ya sabemos cómo lucirá en el largometraje.

Vía redes sociales, Disney+ nos dio un primer vistazo al Geppetto de Hanks y sobra decirlo, pero los fans de la película de 1940 seguramente quedarán muy satisfechos.

First Look! Check out Tom Hanks as Geppetto and our beloved Pinocchio, voiced by Benjamin Evan Ainsworth. #Pinocchio is coming to #DisneyPlus this September. pic.twitter.com/mqm5j2I5jR

— Disney+ (@disneyplus) March 9, 2022