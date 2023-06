Presentan contenido para Pokémon Scarlet & Violet

Inicia el Nintendo Direct con un video de Pokémon Scarlet & Violet se trata de un festival tradicional japonés con máscaras, puestos de comida y ropa propia de un evento de esta índole. Posteriormente nos muestran una academia en la que aparentemente aprendes a batallar con tus pokémon. La escuela está dividida en cuatro biomas.

Este contenido que ya se había mostrado es presentado con un nuevo trailer. Pokémon Scarlet & Violet tendrá el contenido A Hidden Treasure of Area Zero como DLC que ya está disponible para su compra desde este momento mientras que The Teal Mask saldrá en otoño 2023 y The Indigo Disk en invierno 2023.

