Por esta razón aún no hay un Nintendo Direct

Febrero sigue avanzando y, al menos hasta el momento, no hay señal oficial de que el siguiente Nintendo Direct esté en camino. Si bien múltiples rumores y reportes han señalado que solo es cuestión de tiempo para que esta presentación se lleve a cabo, nueva información ha revelado la razón por la cual la Gran N no ha llevado a cabo uno de sus eventos característicos, y parece que todo se debe a Xbox.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Jeff Grubb, famoso insider de la industria, ha señalado que la razón por la cual no hemos visto un anuncio oficial relacionado con el Nintendo Direct, es porque el evento de Xbox se llevará a cabo el día de hoy. Similar a lo que sucedió con la muerte de la Reina Isabel II en el 2022, la Gran N está tomando en consideración otros eventos para planear su propia presentación. Esto fue lo que comentó Grubb:

I know no one wants to hear this, but just like when the Queen died, this is real: I heard earlier this week that they were discussing moving the Direct *because* of the Xbox business update.

I've never known the date for sure. I've only ever heard by the middle of Feb. https://t.co/ftRb0i2Clt

— Grubb (@JeffGrubb) February 15, 2024