Pokémon Café Mix llegará gratuitamente a Switch y móviles la siguiente semana

Como parte del evento Pokémon Presents! del día de hoy, se nos revelaron unas cuantas sorpresas, como el nuevo Pokémon Snap por ejemplo. Pero ese no será el único juego de estas criaturas que llegará a nuestro Nintendo Switch, ya que también se reveló Pokémon Café Mix, un adorable título que podremos disfrutar de manera gratuita en nuestra consola híbrida y celulares.

El tráiler acá arriba nos da nuestro primer vistazo a esta nueva aventura de Pokémon. Los jugadores deberán atender a las criaturas que entren a nuestra cafetería, mediante una serie de creativos puzzles para servirles deliciosos alimentos.

Get ready for #PokemonCafeMix, a free-to-start game coming to Nintendo Switch on June 24!https://t.co/cZzBZmxiRf pic.twitter.com/vVruJpdUJB

