Pokémon Home ya es compatible con las expansiones de Sword and Shield

En preparación para el lanzamiento de The Isle of Armor el día de hoy, el nuevo DLC de Pokémon Sword and Shield, la aplicación Pokémon Home está llevando a cabo un breve periodo de mantenimiento. Las notas del parche ya están empezando a aparecer online, y tenemos muy buenas noticias para los fans del Sistema de Intercambios Global.

La principal función de esta actualización es añadir compatibilidad con la nueva expansión DLC, pero también hay otros cambios. El más destacable es una mejora al SIG que elimina la habilidad de fijar condiciones de intercambio ‘imposibles’; previamente, los jugadores podían exigir Pokémon que no podían existir, por ejemplo, un Legendario nivel 1. Esto provocaba saturación en los resultados de búsqueda, pero finalmente ha sido corregido.

– Se añadió compatibilidad para The Isle of Armor, la primera expansión para Pokémon Sword and Shield.

– Se actualizó el SIG para que condiciones de búsqueda imposibles ya no aparezcan bajo “Pokémon buscados.”

– Se mejoró la función de etiquetas en Pokémon Box.

– Otros arreglos.

De igual manera, se anunciaron otros pequeños proyectos como Pokémon Smile, Pokémon Café Mix y otro no tan pequeño que es un nuevo Pokémon Snap, aunque éste no está siendo desarrollado por Game Freak.

Via: Nintendo Soup