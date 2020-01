¿Podríamos ver un nuevo Mega Man Battle Network?

Durante varios años, los juegos de Mega Man Battle Network estaban generando unas cifras bastante impresionantes, además de tener lanzamientos frecuentes. Después de este éxito, parece ser como si la saga hubiera desaparecido por completo, pero aún hay muchos fans allá fuera que les gustaría ver una nueva entrega en la franquicia. ¿Sería posible? De acuerdo con sus desarrolladores, Kazuhiro Tsuchiya y Masakazu Eguchi, es posible.

Tokyo TV se dio a la tarea de entrevistar a estos dos desarrolladores sobre el posible regreso de un nuevo Mega Man Battle Network y aquí te dejamos sus respuestas:

Tsuchiya:

“Cada serie tiene a sus propios fans, y he escuchado a muchas voces pedir por secuelas. No hay una regla que diga que ‘ya no realizaremos ninguna secuela para este juego’. Sin embargo, estamos orgullos de que Rockman EXE haya sido uno de sus grandes contendientes durante su momento, y tener ideas vacías no suele ser la respuesta ante estas peticiones. Para hacer una secuela, necesitamos ideas cuidadosas y prepararnos, las modas de hoy en día, y si el mercado actual nos conviene… Necesitamos que todos estos factores estén a nuestro favor.”