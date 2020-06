Podría ya no haber más juegos de Ori en el futuro

Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps son dos de los mejores plataformeros de años recientes. Ambos juegos fueron muy bien recibidos durante sus respectivos lanzamientos, tanto por la crítica como por los fans, así que tendría sentido que Moon Studios pusiera manos a la obra en una tercera parte, ¿cierto? Pues aparentemente, sus desarrolladores no están muy seguros de que quieran continuar la historia.

El ingeniero principal de ambos proyectos, Gennadiy Korol, participó en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, donde un fan le preguntó si tienen planes de seguir adelante con una tercera parte, a lo que Korol respondió lo siguiente:

“Sentimos que ya contamos la historia que queríamos contar – la historia de Ori – a lo largo de los dos juegos. En realidad se trata del viaje de Ori, y estamos felices por cómo acabó y lo que quisimos decir a través de la historia. Si ya terminaste el juego, sabrás que dejamos la puerta emparejada para una posible continuación, pero por ahora no tenemos nada en específico que compartir.”

Aunque parece que Moon Studios no regresará a la IP por un tiempo, la buena noticia es que hay posibilidades de otro juego en la popular franquicia.

Pocos meses antes del lanzamiento de Ori and the Will of the Wisps, una vacante de trabajo en Moon Studios estaba reclutando diseñadores experimentados para ayudar a la compañía a “revolucionar el género ARPG”. En marzo de este año, el fundado del estudio, Thomas Mahler, dijo que este nuevo juego “sería sobre los humanos” refiriéndose a la serie de Ori.

Fuente: Moon Studios