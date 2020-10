Podremos disfrutar de Rock Band 4 y sus accesorios en PS5 y Xbox Series X

Con la siguiente generación de consolas enfatizando la retrocompatibilidad, miles de experiencias del PS4 y Xbox One se podrán disfrutar en PS5 y Xbox Series X. Ahora, el día de hoy se ha dado a conocer que Rock Band 4 y gran parte de sus accesorios serán compatibles con las nuevas consolas, y el título se beneficiará de la tecnología que veremos en noviembre.

Harmonix Music ha comentado que podremos disfrutar de Rock Band 4 en PS5 y Xbox Series X desde día uno gracias a la retrocompatibilidad. De igual forma, se mencionó que habrá cross-gen de PS5 con PS4 y Xbox Series con Xbox One. Por último, la compañía proclamó que las nuevas versiones contarán con tiempos de carga reducidos. Esto fue lo que se dijo en una publicación:

“Nuestro equipo ha estado probando de forma activa un gran número de equipos viejos en los nuevos sistemas para asegurarse de que todo funcione exactamente como en las plataformas actuales. Cuando abras esas nuevas y nítidas consolas, deberías poder conectar tus periféricos compatibles existentes y jugar a Rock Band 4 de inmediato”.

De igual forma, se compartió una lista de periféricos probados que serán compatibles con las nuevas consolas, la cual puedes ver a continuación:

-Mad Catz RB4 Fender Stratocaster Guitar (Xbox)

-Mad Catz RB4 Drums (Xbox)

-PDP RB4 Fender Jaguar Guitar (Xbox)

-PDP RB4 Drums (Xbox)

-Mad Catz RB4 Fender Stratocaster Guitar (PS4)

-Mad Catz RB4 Drums (PS4)

-PDP RB4 Fender Jaguar Guitar (PS4)

-PDP RB4 Drums (PS4)

-Mad Catz RB3 Fender Stratocaster Guitar (Xbox, Mad Catz Wireless Legacy Adapter necesario)

-Mad Catz The Beatles: Rock Band Gretsch Duo-Jet Guitar (Xbox, Mad Catz Wireless Legacy Adapter necesario)

-Mad Catz RB3 Drums (Xbox, Mad Catz Wireless Legacy Adapter necesario)

-Mad Catz RB2 Fender Stratocaster Guitar (Xbox, Mad Catz Wireless Legacy Adapter necesario)

-ION Drum Rocker (Xbox, PDP Wired Legacy Adapter necesario)

-Mad Catz RB3 Fender Stratocaster Guitar (PS3, Dongle necesario)

-Mad Catz RB3 Drums (PS3, Dongle necesario)

-Mad Catz RB2 Drums (PS3, Dongle necesario)

-Mad Catz RB2 Fender Stratocaster Guitar (PS3, Dongle necesario)

-ION Drum Rocker (PS3)

Aunque la compañía menciona que no pudieron probar todos los accesorios del mercado, han comentado que no debería de haber problemas para su correcto funcionamiento. Te recordamos que Harmonix Music actualmente está trabajando en Fuser, su siguiente gran juego musical, el cual llegará a Nintendo Switch, Xbox One, PS4 y PC el próximo 10 de noviembre.

Vía: Harmonix Music