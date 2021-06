PlayStation le da la bienvenida a ASOBI Team a la familia de los PS Studios

Después de que Hermen Hulst, presidente de PlayStation Studios, dijera que tenían intenciones de expandir Team Asobi con nuevo personal, ahora se anunció que este equipo de talentosos desarrolladores formará parte oficial de PlayStation Studios.

Vía Twitter, la cuenta oficial de PlayStation le dio la bienvenida a Team Asobi con el siguiente mensaje:

Team Asobi is the newest internal studio within the PlayStation Studios family!

Read a note from the team behind PS5 charmer Astro’s Playroom: https://t.co/I5RPtrwoti pic.twitter.com/aAnYUqQjwv

— PlayStation (@PlayStation) June 2, 2021