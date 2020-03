PlatinumGames perdió mucho personal tras la cancelación de Scalebound

Cuando PlatinumGames reveló que iban a intentar publicar por cuenta propia The Wonderful 101: Remastered, muchos se preguntaron si el estudio tenía planes de revivir el cancelado Scalebound. Al igual que The Wonderful 101, que es una IP de Nintendo, Scalebound es propiedad de Microsoft. Los fans esperaban que el juego pudiera renacer en múltiples plataformas e incluso Platinum expresó sus deseos por regresar a la IP si hubiera la posibilidad.

Sin embargo, un ex-desarrollador de Scalebound dijo que PlatinumGames ya tuvo su oportunidad.

Jean Pierre Kellams, que trabajó en PlatinumGames por casi una década como Productor Creativo, reveló que el estudio perdió “gente muy talentosa” después de la cancelación de Scalebound, algunos de ellos se fueron debido a este “fracaso”:

“Tuvimos nuestra oportunidad. Fracasamos. Sabemos por qué perdimos. Mucha gente talentosa se fue después de que fracasamos. Algunos se fueron por eso. Estoy triste ahora que eso es solo un meme.

Tengo un enorme respeto por todo el trabajo duro que la gente invirtió en Scalebound. Estoy feliz de que el Kickstarter de The Wonderful 101 haya tenido éxito, y le deseo a Platinum lo mejor. Pero Scalebound estaba lleno de éxitos, felicidades, tristeza, fracaso y lágrimas. Me encantaría realizarlo. No es solo un chiste para mí.”