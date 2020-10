Parece que Superman existe dentro del universo de The Batman

Desde el DC FanDome se aclaró que The Batman no formaría parte del DCEU, es decir, esta próxima cinta existiría en su propio universo por separado. Aunque fue su propio director, Matt Reeves, quien dijo esto, una reciente foto filtrada del rodaje parece haber contradicho sus declaraciones.

Tal y como puedes ver, la imagen en cuestión muestra a un individuo disfrazado como Superman, y aunque como tal parece que no se trata de Clark Kent, podría haber confirmado la existencia del Hombre de Acero en este universo.

Varios rumores apuntan a que Warner está perfilando a The Batman como el punto de inicio para otro universo cinematográfico, en el cual podrían aparecer diferentes versiones de los personajes que ya conocemos, dígase Wonder Woman, Superman, Flash, Cyborg, etc.

The Batman llegará a cines el próximo 4 de marzo de 2022.

Via: ComicBook