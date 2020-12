Parece que PlayStation está ofreciendo reembolsos a los jugadores de Cyberpunk 2077

El pasado 10 de diciembre por fin llegó Cyberpunk 2077 al mercado. Aunque el juego se ha posicionado como un éxito en ventas, parece que los fans no están contentos con el producto que CD Projekt nos entregó. Momentos después de que el título estuviera disponible, varios jugadores comenzaron a publicar videos que demuestran un mal desempeño en PS4 y Xbox One. Ante esta situación, PlayStation ha comenzado a ofrecer reembolsos por el título.

Recientemente, un usuario de Reddit comentó que PlayStation está ofreciendo reembolsos para la versión digital de Cyberpunk 2077 en PS4 y PS5, incluso si has jugado más de dos horas, algo que es bastante inusual. Esto fue lo que comentó NotBen_2, la persona que comenzó la discusión en el sitio previamente mencionado:

“Tuve que presentar un reclamo de soporte en línea y quedarme en espera durante más de una hora para hablar con alguien, sin embargo, se apresuraron a emitir el reembolso y luego eliminar el juego de mi biblioteca”.

Varias personas han respondido al comentario de NotBen_2, algunos han mencionado que PlayStation sí les realizó el reembolso, mientras que otros han comentado lo contrario. Parece que la compañía está evaluando cada caso de manera particular. De igual forma, el usuario de Reddit que inició la discusión reveló que Sony ya ha emitido una queja comercial para CD Projekt Red.

Aunque la cuenta de soporte de PlayStation en Twitter ha respondido a varios mensajes de personas que desean el reembolso por el juego, no hay información oficial por parte de Sony o la compañía polaca sobre una queja comercial. De igual forma, es importante mencionar que los problemas que atormentan Cyberpunk 2077 suceden principalmente en las consolas de previa generación, PS4 y Xbox One, por el momento no hay muchos reportes sobre glitches y bugs al disfrutarse en hardware de siguiente generación, y el juego es completamente jugable en un PS5, y es la opción que muchos pueden considerar si desean probar esta experiencia en consolas.

En temas relacionados, CD Projekt Red admite que Cyberpunk 2077 debutó con varios bugs. De igual forma, Forza Horizon 4 anuncia colaboración con este juego.

Vía: VGC