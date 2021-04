Parece que hemos estado pronunciado erróneamente el nombre de Lady Dimitrescu

La semana pasada se llevó a cabo un segundo Resident Evil Showcase, donde conocimos muchas cosas interesantes sobre Resident Evil Village, pero una de las cosas que más llamó la atención tiene que ver con la manera en que Brittney Brombacher, anfitriona de esta presentación, pronunció el nombre de Lady Dimitrescu.

Is that how we say her name!? #LadyDimitrescu @BlondeNerd can you 100% confirm?

I’m blaming @CeasarTowers for telling me differently pic.twitter.com/iYWuOfdIod

— Reecieboy (@_Reecieboy) April 16, 2021