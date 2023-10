Pac-Man 99 finalmente es desactivado de Nintendo Switch

En estas épocas Nintendo ha tratado de ofrecer servicios online que van más allá de solo los juegos retro de las consolas clásicas, una de esas soluciones fue Pac-Man 99, aquel que llegó para suplir a Super Mario 35 después de que los servidores se dieran de baja. Y ahora, parece que este ciclo también ha llegado a su fin, dado que los fanáticos del juego ya no pueden acceder a él de ninguna manera.

Desde hace meses atrás, ya se había confirmado la intención de eliminar la aplicación que era de acceso gratuito para quienes pagan Nintendo Switch Online, y que poco a poco se ganó un publico como pasó también con Tetris 99. Aquí los jugadores competían por ser el último personaje en pie, esto mediante trampas que poco a poco se liberan a los 98 oponentes.

Vale la pena mencionar, que quienes pagaron en su momento por el contenido DLC del mismo, aún lo pueden jugar, pues se tratan de mini juegos que no necesitan internet para funcionar, aunque ya no es posible comprarlos de ninguna manera. Por otro lado, quienes quieran seguir jugando ya no tienen manera de poder acceder, y por ende, los datos de avance se quedarán congelados.

Esta acción es algo sospechosa, dado que llega al poco tiempo después de que se liberase F-Zero 99, cumpliendo supuestamente como sucesor de la aplicación, y eso mismo ha hecho que los seguidores teman por la desaparición eventual del mismo. Eso sí, pasarán un par de años para que pase, dado que Pac-Man 99 llegó en 2021, hasta que se reveló en Mayo su inminente apagón de servidores.

Vía: VGC

Nota del editor: A mí me dolió cuando pasó lo mismo con Super Mario 35, dado que era un juego genuinamente divertido. Y ahora, solo queda contar los días hasta que Nintendo también dé de baja el reciente F-Zero 99.