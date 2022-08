Nuevo tráiler nos revela más de Park Beyond

Gamescom dio buenas noticias en todos los aspectos, y Bandai Namco no se iba a quedar atrás con los anuncios, por lo que reveló un nuevo video de Park Beyond, simulador para crear parques de diversiones. Este ya se había revelado tiempo atrás, pero no se mostró mucho al respecto, y ahora los fans tienen una certeza más clara del juego.

Aquí lo puedes ver:

Aún no tiene fecha de salida, pero llegará en algún punto del 2023 para Xbox Series X/S, PS5 y PC.

Vía: Gamescom 2022