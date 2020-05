Nuevo tráiler de Apex Legends nos presenta al próximo personaje jugable

Respawn Entertainment ha lanzado el tráiler de lanzamiento para la Temporada 5 de Apex Legends, Fortune’s Favor, la cual empieza a partir del 12 de mayo. Esta quinta temporada añadirá a Loba como un personaje jugable de este battle royale, así como un pase de batalla totalmente nuevo y el modo de Quests.

En la descripción de este tráiler, Respawn resalta lo siguiente:

“Cuando Revenant mató a Marcos Andrade todos esos años atrás, dejó un cabo suelto. Ahora ella ya creció.”

Este tráiler nos muestra a Loba descubriendo una instalación oculta subterránea detrás de Kings Canyon, que parece contener varios repuestos para Revenant en caso de que su cuerpo llegue a fallar, así como la mente original de donde es copiado cuando muere. Incapaz de destruirlo, sus acciones alertan a los Spectres de seguridad, y en su escape, Loba termina encontrándose con otras leyendas.

Anteriormente, Respawn ha utilizado a los tráilers de lanzamiento de Apex Legends para mostrar momentos importantes de su narrativa. Entre estos adelantos, sus desarrolladores desglosan el lore del battle royale a través de los cortos animados Stories of the Outlands, publicaciones en Twitter, cambios en el mapa del juego, y recompensas del pase de batalla. Si me lo preguntas, es una manera muy interesante de contar una historia.

Fuente: Respawn Entertainment