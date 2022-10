Nuevo rumor indica que Adam Driver participaría en Los Cuatro Fantásticos

Sin duda, uno de los proyectos más ambiciosos de los próximos años para Marvel Studios será la película de los Cuatro Fantásticos, cinta que se anunció en el panel de la compañía hace meses en la San Diego Comic-Con. Y ahora, se han esparcido rumores acerca de su elenco, pues un insider asegura que el actor Adam Driver ha estado en pláticas con el estudio.

Según el medio conocido como The Direct, la reunión que Driver ha tenido con los ejecutivos de la empresa consiste en ver a qué personaje podría interpretar de tan esperada cinta. Este podría ser ni más ni menos que Reed Richards o el Señor Fantástico, por su parte también está la opción de Victor Von Doom, el villano principal del grupo de héroes.

Vale la pena mencionar, que el insider de donde se tomó la información ha acertado en algunas confirmaciones de actores, como la de Harrison Ford para The Thunderbolts, igual con los villanos que volverían en Spider-Man: No Way Home. Eso significa, que es muy posible que veamos a Driver en este universo que poco a poco mete estrellas del momento.

Para quienes no recuerden al actor, participó en la trilogía más reciente de Star Wars, interpretando a uno de los villanos, Kylo Ren, mismo que puede ser considerado como el principal antagonista de esta trilogía. Su actuación le ha gustado mucho a los fanáticos, por lo que tenerlo ahora en el Universo Cinematográfico de Marvel va a ser bastante especial.

Vía: Comicbook