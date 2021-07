Nuevo contenido de AC:NH está en desarrollo

Después de un año lleno de constantes actualizaciones, al cumplir su primer aniversario en el mercado, Animal Crossing: New Horizons detuvo su flujo de nuevo contenido, algo que decepcionó a más de un fan. Sin embargo, esto cambiará en los próximos días.

Por medio de un tweet publicado en la cuenta oficial de Nintendo de Twitter, se ha confirmado que el próximo 29 de julio llegarán los fuegos artificiales a New Horizons. De igual forma, se ha confirmado que la Gran N ya está trabajando en nuevo contenido para este título, el cual estará disponible en un futuro. Esto fue lo que se comentó al respecto:

In addition to these updates, more free content for #AnimalCrossing: New Horizons is currently in development for later this year. More information will be shared in the future, so please stay tuned. Thank you for your support and patience.

