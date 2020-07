Nueva pista sugiere que el nuevo juego de Battletoads podría debutar pronto

El próximo 23 de julio Microsoft realizará una presentación dedicada a varios proyectos que tienen en desarrollo para el Xbox Series X. Aunque por el momento solo sabemos que Halo Infinite hará un acto de presencia, se desconoce exactamente que veremos en el evento. Ahora, un nuevo rumor sugiere que el juego de Battletoads que fue anunciado en 2018 tendría su propio segmento durante Xbox Games Showcase.

Como es costumbre, un registro de marca fue quien pudo haber arruinado la sorpresa de Xbox. De acuerdo con Gematsu, la marca apareció en la página del Ministerio de Justicia de Brasil, en el cual se lee información relacionada con el juego, como el nombre del título, Battletoads, los desarrolladores y el país de origen, pero lo que más llama la atención es que aparece “2020” como año de producción.

De igual forma, en el sitio se puede apreciar que el registro señala al Xbox One y PC como las plataformas en donde estará disponible este título y una clasificación de “14 años en adelante”. Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Xbox, aunque considerando que los juegos normalmente reciben una clasificación un par de meses antes de su lanzamiento, es probable que escuchemos más de este juego el próximo 23 de julio.

En dado caso de que no lo recuerdes, el nuevo juego de Battletoad fue revelado durante E3 2018, y nos presenta un beat ‘em up protagonizada por Rash, Zitz y Pimple, en donde podemos apreciar un estilo visual muy noventero. De igual forma, en 2019 el juego fue retrasado indefinidamente, y no hemos escuchado algo relacionado con este proyecto desde entonces. Otro rumor también señala a Fable como una serie que podríamos ver durante Xbox Games Showcase.

Vía: Gematsu