Como seguramente ya estarás enterado, Super Mario tendrá una nueva película a cargo de Illumination, el estudio detrás de Mi Villano Favorito, la cual llegará a la pantalla grande en 2022. Será co-producida por Shigeru Miyamoto de Nintendo y Chris Meledandri, CEO de Illumination.

Todavía no se ha revelado quién será el director para este filme, pero una nueva pista indica que podría tratarse de Aaron Horvath y Michael Jelenic, responsables por haber creado la caricatura de Teen Titans Go!.

Apparently, it seems that the Mario movie will be directed by the creators of Teen Titans Go. pic.twitter.com/o0UH6OgZaZ

— Mεναηs ツ (Michael)  (@Mevans2703) August 24, 2021