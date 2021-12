Luego de que el primer No More Heroes se convirtiera en toda una leyenda de culto, Suda51 decidió continuar con la historia de Travis con una secuela directa, una que vino a poner más alocados conceptos sobre la mesa que claro, causaron muchas reacciones de todo tipo. En nuestro nuevo video recordamos a No More Heroes 2: Desperate Struggle en su versión de Switch.