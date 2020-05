Nintendo Switch Online ya cuenta con más 15 millones de usuarios

Aunque el Nintendo Switch Online no es el servicio en línea más popular del mercado, la compañía japonesa recientemente confirmó que, al igual que las ventas de hardware y software, el número de usuarios tuvo un buen incrementó durante el último años fiscal.

A pesar de que no se proporcionaron números concretos, durante la junta de inversionistas más reciente, Nintendo afirmó que el Switch Online ya superó los 15 millones de usuarios registrados. En comparación, en abril de 2019, este número era de casi 10 millones. La Gran N atribuye gran parte de este incremento al lanzamiento de Pokémon Sword and Shield y Animal Crossing: New Horizons, juegos con un gran componente en línea.

El Nintendo Switch Online nos permite utilizar las funciones en línea de juegos como Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Sword and Shield, Animal Crossing: New Horizons y más. De igual forma, nos da acceso a una selección de títulos de NES y SNES que puedes jugar sin costo extra.

