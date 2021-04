Nintendo por fin habla sobre su participación en E3 2021

Como sabrán, el E3 de este año será diferente a comparación de otros años. Después de ausentarse en 2020, el gran evento de la industria estará de regreso el próximo mes de junio con una serie de presentaciones digitales por parte de compañías como Xbox, Bandai Namco, Konami y más. Uno de los involucrados que más entusiasma a la gente es Nintendo, quien por fin ha decidido hablar sobre su participación en E3 2021.

Por medio de un tweet, Doug Bowser, el presidente de Nintendo of America, ha emitido un mensaje en donde celebra volver a estar presente en E3, y menciona que tratarán de hacer todo lo posible para hacer de este evento virtual lo más entretenido posible. Esto fue lo que comentó:

It’s going to be great to get the video game industry back together with our fans this June. We’ll make the virtual format fun and engaging. Looking forward to seeing you all in June! https://t.co/ZQidcWqAF4

— Doug Bowser (@thetruebowser) April 7, 2021