Nintendo lanza productos de Skyward Sword HD

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llegó al Switch el pasado mes de julio, y si tener el juego no es suficiente para ti, te dará gusto escuchar que la tienda de Nintendo, tanto digital como física en Nueva York, ya tienen a la venta una serie de productos que los fans de esta entrega no se pueden perder.

Actualmente, todos los interesados ya pueden comprar un par de playeras, cojines, así como una taza y una sudadera inspirados en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Lo mejor de todo, es que los productos no solo se pueden conseguir en la Nintendo Store de Nueva York, sino que aquellos que estén dispuestos a pagar los precios de envío, también pueden conseguir estos artículos en la tienda digital de la compañía.

Respecto a los precios, la taza tiene un costo de $19.99 dólares, los cojines te salen en $14.99 dólares, las playeras cuestan $29.99 dólares, y la sudadera se encuentra disponible en $49.99 dólares. Esperemos que las ventas de esta colección en línea sean favorables para la compañía, y así Nintendo se anime a lanzar más productos en su tienda digital, los cuales usualmente solo se venderían en su local físico.

En temas relacionados, más de 300 juegos tendrán grandes descuentos en Nintendo Switch esta semana. De igual forma, la nueva temporada de Pokémon UNITE comenzará el día de mañana.

Vía: Nintendo