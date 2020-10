Nintendo lanza nuevo tráiler de Super Mario 3D World en honor al Día del Gato

El mes pasado, y como parte del aniversario número 35 de Super Mario, Nintendo reveló muchísimas novedades relacionadas al plomero más famoso del mundo, entre ellos Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, una versión remasterizada del clásico de Wii. En honor al Día Nacional del Gato, la Gran N ha liberado un nuevo adelanto de este anticipado título y acá te lo compartimos.

Meow, meow meow meow!

*Translation*

Happy #NationalCatDay! To celebrate, we asked a professional “meow” narrator to let you know that Mario & friends are excited to pounce like cats when #SuperMario3DWorld + Bowser’s Fury arrives on #NintendoSwitch 2/12!https://t.co/VgTASqLGp6 pic.twitter.com/EXsfq8A8P9

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 29, 2020