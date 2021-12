Nintendo está regalando siete días de Switch Online

Esta es la temporada para dar y recibir. De esta forma, Nintendo actualmente está ofreciendo un periodo de prueba para Switch Online completamente gratuito. Usualmente, este tipo de ofertas requieren de monedas platino especiales que se consiguen con la cuenta de My Nintendo, pero en esta ocasión solo necesitas tener un Switch y ya.

A partir del día de hoy, y hasta el 30 de enero de 2022, todos los usuarios de Nintendo Switch pueden obtener siete días de Switch Online de manera completamente gratuita. Todo lo que necesitas hacer es ingresar a este sitio y redimir esta oferta. De esta forma, podrás disfrutar de una extensa librería de juegos clásicos y disfrutar del componente en línea de títulos como Mario Kart 8 Deluxe.

For a limited time, get a free 7-day trial of #NintendoSwitchOnline without using any My Nintendo Platinum Points! Offer ends 1/30 at 11:59PM PT.

Learn more: https://t.co/Xh2XHEuGhO pic.twitter.com/t0FTWpFg4X

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 9, 2021