Nintendo elimina video sobre Heroes of Hyrule

Hace un par de meses, Did You Know Gaming?, canal de YouTube enfocado a las curiosidades de la industria de los videojuegos, compartió un video en donde se reveló que Retro Studios propuso la idea de Heroes of Hyrule, juego de estrategia similar a Final Fantasy Tactics. Lamentablemente, el día de hoy se ha revelado que Nintendo envió una notificación de copyright para eliminar este contenido.

Por medio de sus redes sociales, Did You Know Gaming? reveló que recibieron una notificación de copyright por parte de Nintendo por su video en Heroes of Hyrule. Como resultado, el video fue eliminado de YouTube. Al respecto, esto fue lo que comentaron los responsables:

“[Esta es una] bofetada para la preservación de la historia de los videojuegos. Este fue un video periodístico que documenta un juego que Retro Studios lanzó a Nintendo hace casi 20 años. Este es un intento de una gran corporación de silenciar cualquier periodismo que no les guste. Dejen a Nintendo of America escuche lo que piensan”.

En su video, Did You Know Gaming? compartió arte conceptual y parte de las entrevistas que tuvieron con exmiembros de Retro Studios al momento de presentarle a Nintendo la idea Heroes of Hyrule. Como consecuencia, las acciones de la Gran N han tenido una recepción negativa en redes sociales. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Heroes of Hyrule aquí.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, algo decepcionante por parte de Nintendo. Si bien el juego nunca se hizo realidad, el proyecto se debe de preservar. Junto a esto, al emitir una notificación de copyright, están atrayendo más atención a este proyecto, algo que tal vez trataban de evitar.

Vía: Eurogamer