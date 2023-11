Nintendo continuará con el cine mientras que Blizzard buscará independencia

Las grandes compañías en la industria de los videojuegos están en constante evolución para ofrecer las mejores experiencias a los consumidores alrededor del mundo y en paralelo, expandir sus portafolios de negocios con el propósito de otorgar atractivos beneficios económicos a sus inversionistas.

Una alianza sin precedentes se dará entre Nintendo y Sony Pictures, toda vez que la gran N ha anunciado una película de The Legend of Zelda que estará a cargo de Avi Arad, donde la casa propietaria de Mario Bros. será la accionista mayoritaria, lo que seguramente le otorgará la batuta creativa.

Conviene destacar que el señor Arad, ha ofrecido grandes filmes en su trayectoria profesional, siendo el caso de Spider-Man: Into the Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Iron Man, pero también ha tenido algunos despropósitos como Bratz, Hulk y Morbius, propiciando que el cineasta será puesto al límite para no defraudar a los seguidores de esta saga tan emblemática.

En otro orden de ideas, Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, ha comenzado a realizar visitas a los diferentes estudios de Activision Blizzard y todo ha transcurrido de manera informal, generando confianza en la plantilla laboral y se vaticina una transición tersa al igual que como ocurrió con la adquisición de Bethesda.

Una de las apariciones más icónicas de Spencer fue durante la pasada Blizzcon, donde compartió escenario con Mike Ybarra, actual presidente de Blizzard, trascendiendo que el estudio responsable de Diablo y Warcraft tendrá mayor libertad creativa, lo que permitirá el eventual desarrollo de nuevos conceptos o propiedades intelectuales.

Pese al gran momento que vive Microsoft, no todo es miel sobre hojuelas en torno a la fusión con Activision Blizzard, pues deberá de decidir si continúa la celebración de la Overwatch League o si deciden cancelar dicho evento, derivado de la disminución del público en este torneo en específico.

Finalmente, no hay plazo que no se cumpla y con el motivo de la celebración de su 25° aniversario, Rockstar Games confirmó que mostrará por todo lo alto un tráiler de Grand Theft Auto VI durante el mes de septiembre, siendo factible que se utilice como escaparate la gala de los Game Awards.

El mundo de los juegos de video no dejará de sorprendernos y aunque esté año se acerca a su fin, las mentes creativas no se detienen y seguirán concibiendo estrategias comerciales para brindarnos nuevas experiencias y un sinfín de horas de entretenimiento, que darán cabida a nuevas páginas en la historia de esta apasionante industria.