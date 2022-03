Niantic también bloquea sus servidores en Rusia

El bloqueo de contenido y software en Rusia sigue en marcha. Ahora, recientemente se reveló que Niantic, responsables por Pokémon Go y Pikmin Bloom, se han unido a compañías como Nintendo, CD Projekt Red, Apple, Microsoft y muchas más, y ha decidido suspender sus servicios en Rusia y Bielorrusia.

En su comunicado, Niantic espera que pronto se encuentre una solución a este problema, para así terminar con el sufrimiento de los habitantes de Ucrania. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

We stand with the global community in hoping for peace and a rapid resolution to the violence and suffering in Ukraine. Niantic’s games are no longer available for download in Russia and Belarus, and gameplay will also be suspended there shortly.

— Niantic 🧭 (@NianticLabs) March 11, 2022