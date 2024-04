Netflix invertirá menos dinero en sus producciones

En un giro estratégico que podría cambiar el panorama del streaming, Netflix ha anunciado un nuevo enfoque en su modelo de producción de contenido: reducir el gasto en cada película con el objetivo de optimizar sus ganancias y expandir su base de suscriptores. Este cambio responde a las crecientes presiones económicas en el sector y a la feroz competencia que enfrenta la compañía.

El plan de Dan Lin, antes vicepresidente de producción de Universal Pictures, tiene en su mente el poder crear películas mejores y más baratas, esto con el fin de que recuperen más del doble de lo que se invirtió en ellas, algo que ha estado pasando con series como One Piece y Merlina. Habrá supuestamente contenido más diverso dentro de la empresa, lo que hará a que todo público se sienta bienvenido dentro de la plataforma, por ende el número de suscriptores irá en ascenso.

Eso sí, ha quedado claro que grandes producciones se van dentro de los planes, ya que hay ciertas películas que utilizan actores de renombre y la remuneración no alcanza las expectativas, entonces quienes participarán serán nuevas estrellas promesa que no cobren grandes cantidades debido a su currículum. No obstante, la calidad de los filmes se va a mantener intacta para que el interés no se pierda por parte de los clientes y que así las películas puedan subir hasta los más vistos de la página de streaming.

Netflix espera que esta estrategia no solo mejore sus márgenes de beneficio sino también que atraiga a más suscriptores. Al producir más contenido con el mismo presupuesto, la plataforma pretende aumentar la frecuencia de lanzamientos, manteniendo así el interés y la lealtad de su audiencia. Además, al evitar grandes gastos en superproducciones, la compañía puede experimentar más con géneros y formatos diversos, potencialmente captando una audiencia más amplia.

El tiempo dirá si la nueva estrategia de Netflix es un movimiento acertado o un paso en falso. Mientras tanto, todos los ojos estarán puestos en los próximos lanzamientos de la compañía y en cómo estos se comparan con sus predecesores más costosos en términos de recepción crítica y popularidad.

Vía: New York Times

Nota del editor: Netflix siempre ha buscado ahorrar más y gastar menos, vaya, lo que hace toda compañía existente. Eso sí, son raras sus decisiones como la de dejar de compartir contraseñas.