Desde que se reveló de forma oficial el show de The Last of Us para HBO el año pasado, sabíamos que Neill Druckmann, director y escritor del juego, estaba involucrado muy de cerca con el proyecto. Anteriormente era acreditado como productor ejecutivo, pero un nuevo listado afirma que también será uno de los directores para la serie.

De acuerdo con un documento filtrado del Gremio de Directores de Canadá, Druckmann es mencionado como uno de los directores para la serie de TLOU. Aunque no sabemos exactamente cuántos capítulos vaya a dirigir, su nombre estaba a lado del de Craig Mazin, Peter Hoar, Kantemir Balagov, y Jasmila Zbanic, así como de algunos otros directores que estarán en rotación a lo largo de la serie.

Aunque podría ser un tanto sorprendente ver a Druckmann dirigir una serie de televisión, el ejecutivo definitivamente está familiarizado con el proceso de creación de The Last of Us. Esencialmente, todas las cinemáticas que vimos en el juego las dirigió él, por lo que ciertamente tiene experiencia trabajando con otros actores.

Via: ComicBook