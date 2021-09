Estos últimos meses, Activision ha banneado cientos de miles de tramposos en Call of Duty: Warzone y Black Ops Cold War. Con Vanguard a la vuelta de la esquina, todos queremos saber cómo es que piensan lidiar con este problema cuando eventualmente se presente en el nuevo título. Aunque todavía no tenemos una respuesta definitiva, parece que el publisher estadounidense va por buen camino.

Según lo reporta Eurogamer, todos aquellos tramposos que fueron banneados de Warzone y Cold War no podrán jugar Vanguard. En concreto, esto aplica para quienes hayan tenido sus cuentas o consolas banneadas. De igual forma, el sitio especializado en Call of Duty, Charlie Intel, también ha confirmado este mismo reporte.

If you are currently banned in Call of Duty: Warzone – including hardware or account banned – you are banned from playing Call of Duty: Vanguard.

For those in the cheats Discords/forums etc. asking why, I think it’s pretty obvious why. But thought I’d let you know.

