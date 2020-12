Neil Druckmann se convierte en Co-Presidente de Naughty Dog

El 2020 resultó ser un año muy difícil para los desarrolladores de videojuegos, quienes tuvieron que encontrar soluciones remotas de trabajo ante la pandemia del COVID-19. En el caso de Naughty Dog, tuvieron que retrasar The Last of Us Part II por unas cuantas semanas, pero más allá de eso, también hubo otros cambios internos importantes.

Evan Wells, quien anteriormente fungía como Presidente único de Naughty Dog, anunció que Neil Druckmann, anteriormente Vice Presidente dentro del estudio, ahora será Co-Presidente junto a Wells. Pero eso no es todo, ya que otras importantes figuras del equipo también recibieron ascensos.

Se trata de Alison Mori, anteriormente Directora de Operaciones y que ahora se desempeñará como Vice Presidenta, y Christian Gyrling, anteriormente Co-Director de Programación, que ahora será Vice Presidente adjunto.

Será interesante ver cómo se reflejaran estos cambios en los futuros proyectos de la compañía y confiamos en las decisiones de Naughty Dog al delegar nuevas responsabilidades a sus trabajadores.

Fuente: Naughty Dog